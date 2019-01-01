التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية في بيان لها إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة البلدية واللحوم الطازجة السودانية، وكذلك اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن رصيد مصر من السكر يكفى الاستهلاك لـ8 أشهر ومتوسط الاستهلاك الشهرى من السكر يتراوح من 230 ألف إلى 240 ألف طن شهريًا.