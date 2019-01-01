بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة النفط

أكد وزير الدفاع البريطاني، توبياس إلوود، اليوم السبت، أن احتجاز إيران الناقلة البريطانية يعد "عملا عدوانيا"، مشيرًا إلى أن إيران اقتادت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان.



وفي هذا الصدد، استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن، على خلفية احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الجمعة، مصادرة ناقلة نفط بريطانية، تقل 23 بحارًا على متنها، في مضيق هرمز.



من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إن ما قامت به إيران، أمس، يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير القانونية والمزعزعة للاستقرار، فيما أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها جراء احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية.