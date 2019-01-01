حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية للتشاجر فى المعصرة

أمرت نيابة حلوان، اليوم السبت، بحبس متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر بمنطقة المعصرة.



كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط عاطل ونقاش، لهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد استخدامها للتشاجر مع أحد الأشخاص، بسبب خلافات مالية بينهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيقات.