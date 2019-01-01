عودة عمل المترو بمواعيده الطبيعية بعد انتهاء "كأس الأمم"

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أحمد عبدالهادي، إنه ستتم إعادة تشغيل المترو بساعات العمل العادية، والتي كان يعمل بها خلال الفترة ما قبل بطولة الأمم الإفريقية.



وأضاف "عبدالهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عودة تشغيل مرفق مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، لم يؤثر بصورة سلبية على مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتًا إلى أن انتهاء ساعات العمل في المترو سيعود إلي تشغيله الطبيعي بدلًا من الساعة الثانية صباحًا.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة إلى أن شركة المترو تسعى لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وذلك من أجل خدمة ملايين المواطنين الذين يترددون يوميًا على المرفق.