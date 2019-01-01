إحالة طالب للمفتى قتل سائقًا لسرقته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، بإحالة أوراق طالب إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في إعدامه، وذلك بعد اتهامه بقتل سائق توك توك، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.



وترجع أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبدالقادر.



وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، عن قيام المتهم ع.غ.م، 22 سنة، طالب، باستيقاف المجني عليه ع.م.م، سائق توك توك، عند الطريق السريع وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن النائية ليلًا بمنطقة زاوية عبد القادر القديمة. وخلال سير سائق التوك توك قام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته وطعنه عدة طعنات في الظهر وخلف الرقبة، فسقط غارقًا في دمائه وسرق التوك توك وهاتفه المحمول وفر هاربًا.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التزك توك، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث والتوك توك بعد بيعه لـ3 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.