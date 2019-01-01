نيابة السلام الجزئية تحقق فى قتل تاجر مخدرات لصديقه

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع تاجر مخدرات قتل زميله بسبب خلاف بينهما على سعر بيع المخدرات بمنطقة دار السلام.



وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى؛ لمناظرة جثة المجني عليه وإثبات ما بها من إصابات والكشف عن سبب الوفاة.



وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاًغا يفيد بمقتل شخص فى مشاجرة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل تاجر مخدرات، إثر إصابته بطعنة نافذة.



وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب تاجر مخدرات آخر، بسبب خلاف على سعر بيع المخدرات.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.