المدير الفني لفريق اليد بالأهلي يطمئن على لاعبيه الدوليين

حرص السويدى اولا ليندجرين المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي الأهلي على التواصل مع يحيى يوسف المدرب العام من أجل الاطمئنان على اللاعبين الدوليين قبل بدء فترة الإعداد بشكل جدي استعدادا للموسم الجديد.



ومن المنتظر أن يصل المدير الفني الجديد للفريق إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإعداد التي تبدأ يوم 29 يوليو الجاري، بما يضمن تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة للمنافسة على البطولات.



وتضم قائمة الأهلي 13 لاعبا في صفوف المنتخبات المختلفة، حيث يضم معسكر المنتخب الأول كلا من: محمد عصام الطيار وعمر حجاج وعبد الرحمن فيصل وإسلام حسن وإبراهيم المصري وأحمد خيري وباهر البدراوي ومحمد جمال وأحمد عادل، إلى جانب تواجد يوسف معرف مع منتخب تونس، فيما يشارك الثلاثي عبد الرحمن طه وعمر خالد كاستيللو وأحمد راضي مع منتخب الشباب ببطولة العالم.