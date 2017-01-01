تأجيل "منع زهير جرانة من السفر" إلى أكتوبر

أجلت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، السبت، نظر تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهما من السفر والتصرف فى الأموال، لجلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد فتحى.



وكان المحامى أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، قد تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلى، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة وجيلان شوكة وحبيبة محمد زهير وأميرة محمد زهير وأدهم محمد زهير وزهير محمد زهير من التصرف فى أموالهم والمنع من السفر.