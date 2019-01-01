ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 32247 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1479 طن أرز و12146 طن فوسفات و452 طن ملح و5641 طن يوريا و203 أطنان ألواح جبس.

