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الصحة

4 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي ببنجلاديش

السبت 20/يوليه/2019 - 01:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
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كشف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن أن أياما من الأمطار الشديدة قد دمرت الجزء الشمالي والجنوبي الشرقي من بنجلاديش، مما يعرض أكثر من 4 ملايين شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي والمرض.

وقالت المنظمة الدولية - في تقرير بجنيف - "إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أدت إلى تدمير الطرق والبنية التحتية الحيوية تاركة مئات الآلاف ممن تقطعت بهم السبل وبدون كهرباء، مشيرة إلى أن أكثر من 66 ألف منزل قد تعرضت للتدمير، بينما يتم الإبلاغ عن نقص الغذاء والمياه النظيفة، إضافة إلى الأمراض التي تنقلها المياه".

وحذر الاتحاد الدولي، على لسان رئيس مكتب بنجلاديش عزمت العلا، من أنه حتى لو انحسرت الأمطار فإن المياه التي تفيض في الأنهار ستؤدى إلى تفاقم الفيضان في الأيام القادمة، لافتا إلى وجود مخاوف من أن تدمير المحاصيل قد يؤدى إلى نقص الغذاء، خاصة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال والأمهات المرضعات والنساء الحوامل والمسنين.

وأعرب عن القلق بشأن القدرة على الوصول إلى السكان المتضررين، مضيفا أنه أطلق أكثر من 45 ألف فرنك سويسري من صندوق الطوارئ لتوفير الغذاء ومواد الإغاثة لحوالي 10 آلاف أسرة من أكثر الأسر تضررا بالمناطق المتضررة.
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