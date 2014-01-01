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اقتصاد

مبيعات سوق العقار الكويتي تبلغ 5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر

السبت 20/يوليه/2019 - 01:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال بنك الكويت الدولي إن مبيعات سوق العقار الكويتي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 88ر1 مليار دينار كويتي نحو 9ر5 مليار دولار أمريكي (عقود ووكالات) مرتفعة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي.

واضاف البنك، في تقرير عن (سوق العقار الكويتي) أصدره اليوم السبت، أن مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق لذات الفترة ارتفعت بنحو 19 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 3539 صفقة مقابل 2973 صفقة سجلت خلال النصف الأول من عام 2018.

وبين أن هذا التحسن جاء في مؤشرات أداء السوق مدعوما بشكل أساسي من القطاعين السكني والتجاري حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 790 مليون دينار نحو 6ر2 مليار دولار.

وأشار إلى أن مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني ارتفع بنحو 21 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 2421 صفقة، كما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري لذات الفترة، وعلى أساس سنوي بنحو 25 بالمئة لتبلغ 300 مليون دينار نحو 990 مليون دولار.

وذكر أن مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنحو 18 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2019 وذلك بسبب الأداء الضعيف نسبيا الذي سجل خلال الربع الأول من هذا العام، مشيرا الى أن القطاع الاستثماري سجل خلال الربع الثاني من العام مستويات مبيعات مقاربة لتلك المسجلة في الربع الثاني من عام.2018

وأضاف أن المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019 ارتفعت لتسجل أكبر قيمة منذ الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي مستويات قياسية خلال عام 2014.

وأشار إلى أن علامات التحسن تواصلت في أداء مؤشرات السوق، والتي بدأت خلال عام 2018 ولكن بزخم متفاوت ضمن القطاعات حيث جاء الارتفاع في مبيعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2019 مدعوما من القطاع السكني الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 387 مليون دينار نحو 2ر1 مليار دولار.

واضاف أن عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني ارتفعت بنحو 16 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 1184 صفقة، مبينا أن مبيعات قطاعي الاستثماري والتجاري خلال الربع الثاني من عام 2019 جاءت مقاربة لنظيراتها المسجلة خلال الربع الثاني من 2018.

وقال البنك إن مبيعات القطاع الاستثماري بلغت نحو 352 مليون دينار نحو مليار دولار متراجعة بأقل من 2 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغ عدد الصفقات في القطاع الاستثماري نحو 440 صفقة متراجعا بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر أن مبيعات القطاع التجاري تراجعت بنحو 2 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 126 مليون دينار نحو 415 مليون دولار مع ارتفاع كبير في عدد الصفقات المسجلة في القطاع إثر تسجيل مجموعة من الصفقات لبيع محال تجارية في منطقة صباح الأحمد البحرية.

وأشار الى أن 14 صفقة سجلت في الشريط الساحلي بقيمة اجمالية بلغت 72 مليون دينار نحو 237 مليون دولار، كما بلغت مبيعات القطاع الحرفي نحو 42 مليون دينار نحو 138 مليون دولار موزعة على 34 صفقة.
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