4 فتاوى هامة من دار الإفتاء لحجاج بيت الله الحرام

مع قدوم موسم الحج، يحتاج الحجيج إلى توضيح الفتاوى الخاصة بالحج من دار الإفتاء، سعيًا لعدم ممارسة شيء خاطئ فيما يخص الحج، يعرقل الحلم الذي لطالما تمنّوا الوصول إليه وهو زيارة بيت الله الحرام، لذا تُقدم "الدستور" أبرز فتاوى دار الإفتاء بشأن الحج.



"الحج عن الأب"

بشأن سؤال أحد المتابعين عن الحج عن الأب، أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز الجمع بين نيتى الحج عن النفس وعن الوالد معًا، ولكن يجوز الحج عن النفس ووهب مثل ثواب هذا الحج للوالد، قائلاً: "بأن تقول لبيك اللهم عمرة أو حجة عن نفسى وبعد إتمام المناسك تدعو وتقول يا رب هب مثل ثواب هذه الحجة إلى أبى".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "ولأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك فى هذا المقام بعد أن غفر ذنبك وخرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، يهب والدك مثل الثواب الذى حصلت عليه تماما، ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أو ولد صالح يدعو له"، فأنت الولد الصالح كما أن والدك فى قبره سيسعد لما فعلت".



"حكم الحج لسيدة عجوز دون محرم"

حول سؤال أحد المتابعين لدار الإفتاء بشأن حج سيدة عجوز دون محرم، قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، "سيدة تسأل وتقول إنها حجت وعقب عودتها قال لها أحدهم حجك لا يجوز لأنك خرجتى بدون محرم رغم أن سنى فوق 60 سنة"، وأنا أقول لها "لا تلتفتى لهذه الأقاويل فحجك صحيح ومقبول بإذن الله".



"كيفية أداء مناسك الحج"

أوضحت الإفتاء كيفية أداء مناسك الحج، قائلة إن من مناسك الحج والعمرة، الإحرام من الميقات، ثم دخول الكعبة، وأن يقوم المعتمر بطواف الركن، فيطوف سبعة أشواط بدءًا من الحجر الأسود، بحيث يكون البيت عن يساره وكلما وصل إلى الحجر الأسود قبله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه، ثم يسعى بين الصفا والمرة فإذا سعى حلق المعتمر شعره أو قصر وتحلل من إحرامه، وهذه هى أعمال العمرة.



وأوضحت دار الإفتاء، أن إحرام الحج ثلاثة أنواع، الأول وهو الإفراد، ويسمى المحرم به مفردًا وهو أن يهل بالحج مفردا عن العمرة، والثانى وهو القران، ويسمى المحرم به قارنا وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالحج قبل الشروع فى طواف العمرة وعليه هدى إن كان من غير أهل مكة، والأخير وهو التمتع، ويسمى المحرم به متمتعًا وهو أن يحرم بالمعمرة فى أشهر الحج من ميقات بلده، ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة، ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة ويحل له كل ما كان محظورًا عليه بسبب الإحرام، ثم ينشئ الحج من مكة ويحرم للحج وعليه هدي لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.



وتابعت دار الإفتاء:"إذا كان الحاج متمتعًا قصر شعره وتحلل من إحرامه، وانتظر قدوم يوم التروية، أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما إن قدما مكة قبل يوم التروية ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم تحية للبيت الحرام ولهما أن يسعيا بين الصفا والمرة وهذا السعى من أركان الحج، ولهما أن يؤخرا السعى إلى طواف الإفاضة ويظلا على إحرامهما.



"الحج بأرباح البنوك"

حول السؤال عن الحج بأرباح البنوك، قالت دار الإفتاء فى مقطع فيديو عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه يجوز الحج بأرباح شهادات البنوك، لأن هذه الأرباح هى ثمرة الاستثمار وهي حلال ومن هنا فهو يجوز إنفاقها فى كل وجوه الإنفاق المباحة ويجوز إنفاقها فى الحج".









