الأهلى يعلن موعد عودة محمد محمود

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد محمود، نجم خط وسط الفريق، سيعود للمشار كة في التدريبات الجماعية بعد شهر ونصف الشهر من الآن.



وجاء إعلان الجهاز الفني للأهلي عن موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على تأكيدات الجهاز الطبي على اقترابه من الشفاء.



وتعرض محمد محمود الوافد من صفوف دجلة في يناير الماضي لقطع في الرباط الصلبي للركبة وعقب أيام قليلة من الانضمام للقلعة الحمراء.



ويشغل محمد محمود مركز لاعب الارتكاز المكلف بالأدوار الهجومية وصناعة اللعب من وسط الملعب.