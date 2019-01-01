السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم أحد أهداف ريال مدريد في الميركاتو

السبت 20/يوليه/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
لا يرى أتلتيكو مدريد أن سوق الانتقالات انتهى بالنسبة له حيث من المحتمل رحيل أنخيل كوريا في ظل تلقيه العديد من العروض أبرزها من ميلان ما سيدفع النادي المدريدي لإضافة عنصر هجومي جديد لمشروع دييجو سيميوني هذا الموسم وقد ظهر اسم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى جوار جيميس رودريغيز.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن مسؤولًا من توتنهام هوتسبير التقى مع ميغيل أنخل جيل للتفاوض بشأن انتقال إريكسن إلى أتلتيكو وقد طلب ما بين 60 و70 مليون يورو رغم أن اللاعب ينتهي عقده في يونيو المقبل ويرفض تجديد التعاقد.

ويعيش إريكسن (27 عامًا) أفضل فترات حياته المهنية حيث قاد الفريق اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول ويلعب دورًا مؤثرًا في وسط الملعب كصانع ألعاب

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسجل الكثير من الأهداف ما يعني أنه قد يعوض رحيل أنطوان غريزمان وسيكون إضافة لزميله الوافد الجديد كيران تريبيير القادم من توتنهام أيضًا.

وسافر إريكسن مع توتنهام إلى سنغافورة للمشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية رغم أنه تدرب بمفرده بعد ”خضوعه لعملية جراحية بسيطة“.

وخاض الموسم الماضي 51 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 17 آخرين وتبلع قيمته السوقية وفقًا لموقع ”ترانسفيرماركت“ مئة مليون يورو.

وكان اللاعب الدولي قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد لكن عودة زين الدين زيدان بدلت اهتمامات النادي الذي وضع بول بوغبا أولوية على إريكسن.

ويمر أتلتيكو، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بفترة انتقالية بعد الانفصال عن لاعبين بارزين مثل دييجو جودين وخوانفران وفيليبي لويس ولوكاس هرنانديز إضافة إلى جريزمان هداف الفريق في آخر خمسة مواسم لذلك يدعم صفوفه بقوة للموسم المقبل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ابنة الشهيد الإسلامبولي: استشهاد والدي وسام على صدري

منذ ساعة و نصف

انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبل جاريث بيل وخاميس

منذ حوالي 19 ساعة

المصري المعتدى عليه في رومانيا يكشف تفاصيل واقعة الطائرة

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

في ذكرى ميلاده.. الفنان أحمد علام الشهير بالرجل الأرستقراطي جسد حياة المسيح

الغموض يسطر على أفلام عيد الاضحي.. "الفيل الأزرق وأولاد رزق" في منطقة الأمان

خالد مرعى يبدأ مونتاج "خيال مآتة" الأسبوع المقبل للحاق بموسم الأضحى

لأول مرة.. مى كساب ممثلة إغراء فى موسم أفلام عيد الأضحى

ads

رياضة

زيدان عن التعاقد مع بوجبا: النادي يعرف ما نريد

مركز كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد مع يوفنتوس

سيميوني: أقدر ما قام به جريزمان معنا على مدار 5 سنوات

المدير الفني لفريق اليد بالأهلي يطمئن على لاعبيه الدوليين

الرئيس نيوز

البنك المركزي: 11.46% معدل نمو الودائع في البنوك خلال أبريل

شيخ الأزهر يصل مصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا

ليبيا: اغلاق حقل نفط "شرارة" الأكبر في البلاد

«المالية»: معرض للسلع المعمرة تشجيعًا للصناعة الوطنية والبيع بالتقسيط

منوعات

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

"نمرة" تسترخي في منزل عند غياب أصحابه

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

"رعب" على جناح طائرة.. رجل يتسلق المحرك للسفر إلى غانا

كشكول

تعرف على نصيحة "أمهات مصر" قبل بدء المرحلة الأولى للتنسيق

"النيلي" يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

بالخطوات.. تعرف على مهام مديري المدارس الابتدائية

لطلاب الأدبي الأزهري.. الكليات المتاحة للحاصلين على مجموع 80 لـ 85%

إسلام سياسي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

الروائي اللبنانى محمد طعان ضيف "الثقافة الجديدة".. الليلة

انطلاق منصة تفاعلية حول بينالي القاهرة الدولى

في ذكراها.. سهير القلماوي: لولا طه حسين لأصبحت "طبيبة"

"الرجل الذي قال لع" على مائدة ثقافة الشاطبي.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك