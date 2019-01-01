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منوعات

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

السبت 20/يوليه/2019 - 01:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عثر طفل أسترالى على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقًا للمراسلة على شاطئ ناءٍ في جنوب أستراليا، يوم الإثنين الماضي، بعد نحو 50 عامًا من إلقائها في المحيط الهندي.

ووجد الطفل جياه إليوت، الزجاجة بين كثبان رملية على شاطئ تاليا في شبه جزيرة إير في ولاية جنوب أستراليا، بينما كان والده بول يصطاد. وكسر الأب الزجاجة وعثر على الرسالة بداخلها.

وكاتب الرسالة شخص يدعى بول جيلمور ويرجع تاريخها إلى يوم 17 نوفمبر عام 1969، وتكشف أن جيلمور كان يبلغ من العمر وقتئذ 13 عامًا وهو من إنجلترا وكان في طريق الهجرة إلى ملبورن، وكتب الرسالة على ما يبدو وهو على متن السفينة فيرستار أثناء رحلتها إلى أستراليا، وطلب جيلمور ردًا من أي شخص يعثر على الرسالة.

ورد الأب على الرسالة بعدما ساعدت هيئة الإذاعة الأسترالية في اقتفاء أثر صاحبها، وتبين أنه عاد من جديد إلى المملكة المتحدة.

وذكرت الإذاعة الأسترالية أن التواصل بين الرجلين في تلك المرة تم عبر وسائل أكثر تطورًا.
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