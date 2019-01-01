"فيس آب" يثير قلق 100 مليون شخصا.. وبرهامى: حرام شرعا

رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية كونه يشارك بيانات المستخدمين وصورهم، اجتاح تطبيق "فيس آب" الإنترنت خلال الأيام الماضية، وأثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا، حتى أن المشاهير حول العالم أقبلوا بكثافة على تجريبه.



وأصيب الناس بالصدمة عندما قرأوا تغريدة مطوِّر التطبيقات، جوشوا نوزي، الذي كتب:" تطبيق فيس آب كان يحمّل مجموعة من الصور الخاصة للأشخاص من هواتفهم الذكية دون إذن منهم".



وأظهرت بيانات أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون متجر تطبيقات "جوجل بلاي" حملوا التطبيق، الذي يستخدم لتحويل ملامح الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.



وقال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن تطبيق "فيس آب" المنتشر الآن الذى يقوم بتحويل شكل الأشخاص إلى عمرهم فى سنِّ الشيخوخة، حرام شرعا، مؤكدا أنها مضاهاة لخلق الله، وليس انعكاسًا للضوء أو الظل الذى خلقه الله، بل هو تلاعب بالخلقة.







