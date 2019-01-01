التشكيل النهائي لمباراة ولفرهامبتون ومان سيتي

كشف "جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشسترسيتي التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة ولفرهامبتون بملعب "هونجكو" بمدينة "شنجهاي" الصينية، فى نهائى بطولة كأس الدوري الإنجليزي الودية.



وقال "جوارديولا"، إنه سيضع لاعب منتخب ألمانيا "ليروي ساني"ضمن التشكيل الأساسي للفريق في اللقاء لاستخراج كل إمكانياته، وارتبط اسم اللاعب البالغ عمره 23 عامًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا.



وعرض سيتي على اللاعب تمديد تعاقده لكنه لم يوقع عقدًا جديدًا حتى الآن، بعدما عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.



وأضاف "جوارديولا": "سنساعده لكي يكون الأفضل، نعلم إمكانياته ومستواه، يملك إمكانات استثنائية من الصعب وجودها حول العالم، هو يعلم ونحن نعلم.. مدى صعوبة اللعب (بشكل دائم) بسبب الكفاءة في الفريق".