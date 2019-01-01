استرداد جثة الفتاة الإريترية من ليبيا في واقعة "تبديل الجثث بالطب الشرعي"

قال مصدر قضائي، إن نيابة حوادث القاهرة الكلية، تسلمت جثة الفتاة الاريترية عقب مخاطبة السفارة الليبية في القاهرة، وتم وضعها في مصلحة الطب الشرعي ومناظرتها لفحصها وتسليمها لعائلتها.



يذكر أن نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت استبعاد الشبهة والتهمة عن مدير مصلحة الطب الشرعي واثنين عاملين بسفارة إريتريا وليبيا في واقعة تبديل جثتي فتاتين ليبية وإريترية الجنسية بالخطأ.



كما قررت النيابة إخلاء سبيل فني تشريح اعترف بارتكاب الخطأ بضمان وظيفته، وإخلاء سبيل عامل -حانوتى- بالطب الشرعي بضمان محل إقامته، عقب اعترافه بالخطأ الفني في تبديل الأوراق الخاصة بالجثامين.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عدد من مسؤولي التشريح بمشرحة زينهم،، لتورطهم في تبديل جثتين بالخطأ.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.