شرطة التموين تضبط 31 قضية أسطوانات بوتاجاز

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى.



أسفرت الحملات عن ضبط مالك شركة للاستيراد والتصدير - بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (محافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (57600 قطعة مرقة دجاج)، مغشوشة ومقلدة وتحمل علامات تجارية لكبرى الشركات، 1590عبوة كرتونية مدون عليها الاسم والعلامة المقلدة سالفة الذكر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



واستمرارًا لنجاح الحملات، تم ضبط 31 قضية أسطوانات بوتاجاز (674 أسطوانة) بنطاق محافظات "الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، أسيوط، قنا، أسوان"، شملت عدد من القضايا بلغت مضبوطاتها "674" أسطوانة، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وضبط قضية مواد بترولية بإجمالى (9000) لتر "جازولين – زيوت سيارات تستخدم بديلًا للمازوت" بنطاق محافظة " الغربية "، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.