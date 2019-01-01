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محافظات

الجيزة تنظم ملتقى لتوظيف الشباب بالتعاون مع المجتمع المدنى

السبت 20/يوليه/2019 - 01:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى علم الدين
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أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة، بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة، وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وأكد محافظ الجيزة أن الملتقى سيتم تنظيمه يومي 24 و25 من الشهر الجاري، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا بنادي الترسانة بالعجوزة.

وأشار "راشد" إلى أن الملتقى يشارك فيه نحو 40 شركة ومصنعًا ومؤسسات تعمل في مجالات عديدة، مؤكدًا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذى من المقرر أن يشهد إقبالًا كبيرًا نظرًا لفرص العمل الجيدة التى تم توفيرها.

لافتا إلى أن الملتقى يتيح نحو 10 آلاف وظيفه وفرصة عمل لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب دون مؤهلات في وظائف محددة.

والوظائف المطلوبة تشمل أطباء بيطريين ومهندسي ميكانيكا وتركيبات وجودة وإنتاج ومهندسين زراعيين ومدرسين محو أمية وموظفى استقبال ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبي للمبيعات ومدير للوحدات ومديري فروع ومساعدين ومشرفي مطاعم ومساعدي مديرين ومديري محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلي ومساعدي صيدلي وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن أوردر وأعضاء صالة في مطاعم ووكلاء تحصيل وفني إنتاج ومراقبي جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وزراعيين وفنيين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانة وإصلاح كاوتشات ونجارين وأمنا وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبي توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

ومن جانبه أكد رئيس جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، أنه سيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن تنطبق عليهم الشروط، كما ستقام دورات تدريبية فى كل التخصصات المطلوبة للمرشحين الذين لا تنطبق علهيم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل، مشيدًا بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب.
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