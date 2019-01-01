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عالم

السعودية: وصول أكثر من 79 ألف حاج إلى المملكة

السبت 20/يوليه/2019 - 01:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن وصول 79132 حاجًا وحاجة إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة عبر 197 رحلة جوية خلال الفترة من 1 وحتى 16 ذي القعدة، الموافق 4 وحتى 19 يوليو الجاري، من بينهم 31034 إلى جدة و48098 إلى المدينة المنورة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، تحذيرًا من التعامل مع شركات السياحة التي تستغل موسم الحج، بإصدار تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج.

وقالت السفارة في بيان لها: "نظرًا لقيام بعض الشركات غير المرخص لها، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات، بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، وحمايةً للمواطنين المصريين الكرام، تحذر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات".

وأوضحت السفارة أن تلك الشركات تخالف الأنظمة المتبعة، مما يعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة.

وأضاف البيان: "يمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية، في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة السعودية وجمهورية مصر".
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