شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى وأسفرت الحملات عن ضبط 195 قضية تموينية متنوعة.



وتم ضبط مالك شادر غير مرخص لبيع اللحوم - بدائرة مركز شرطة الحامول (محافظة كفر الشيخ)، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم بلغت ( 1،050 طن وخمسون كيلو جرام)، لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير خاضعة لإشراف الطب البيطرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بكفر الشيخ، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة.