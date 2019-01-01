ضبط 14 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون فى أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، أسفرت عن ضبط 14 تاجر مخدرات بحوزتهم أسلحة وكمية من المواد المخدرة.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد يحيي راضي رئيس مباحث القليوبية يفيد القبض على 14 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام العبور وشبرا الخيمة وقليوب.



وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 130 جرام من الهيروين المخدر، و250 جرام حشيش مخدر ومبالغ مالية و3 أسلحة نارية.



وتم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.