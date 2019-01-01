"بنس" يحذر من خطورة السعي الإيراني بدول أمريكا اللاتينية

حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، "من خطورة السعي الإيراني في دول أمريكا اللاتينية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى فنزويلا والتي قد تشير إلى أن أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار ستمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط، في إشارة منه إلى دول أمريكا اللاتينية".



ونقلت إحدى القنوات الإخبارية اليوم السبت عن "بنس" قوله "إن منظمة حزب الله لا تزال نشطة في نصف الكرة الغربي"، مضيفا "أن التأثير الإيراني الخبيث يشكل تهديدا للأمن والديمقراطية بالمنطقة".



وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الضغوط التي تمارس على حزب الله ومن ورائه إيران، بدأت تتزايد بشكل ملحوظ بعد تصنيفه منظمة إرهابية من قبل الأرجنتين، في خطوة هي الأولى من نوعها في أمريكا اللاتينية.