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عالم

الرئيس التشادى إدريس ديبى يقرر رفع الحظر عن التواصل الاجتماعى

السبت 20/يوليه/2019 - 01:11 م
الرئيس التشادى إدريس
الرئيس التشادى إدريس ديبي
وكالات
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أعلن الرئيس التشادى إدريس ديبي عن رفع الحظر عن شبكات التواصل الاجتماعي، الذي استمر عاما كاملا لأسباب أمنية، وفقا لما أكدته السلطات هناك.

وقال ديبي- في حديث بثه التليفزيون الوطني: "إن الوضع الأمني قاد الحكومة لتعزيز إجراءات التحكم في وسائل الاتصال الإلكترونية منذ عدة أشهر"، مضيفا: "إن الأمر يتعلق بتهديدات إرهابية غير أنه يتعين على الحكومة إعادة تقييم الموقف في الوقت الحالي، الأمر الذي دفعني إلى رفع الحظر عن الاتصالات الإلكترونية على الفور".

وكانت السلطات التشادية قد أعلنت عن حظر كافة وسائل التواصل الاجتماعي في مارس 2018، غير أن شريحة محدودة جدا من أفراد الشعب كانت تتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكات خاصة باهظة الثمن في دولة مصنفة بين الدول الأكثر فقرا في العالم.

يذكر أن نسبة من يستخدمون الإنترنت من أفراد الشعب التشادي لا تتخطي 5 %، وأن تشاد دولة مساحتها شاسعة تمتد من وسط إفريقيا حتى منطقة الساحل والصحراء وهي موالية لعدد من الدول الغربية في مجال محاربة الإرهاب وتواجه تحديات عسكرية على حدودها، فعلي حدودها الغربية المشتركة مع نيجيريا استأنفت جماعة بوكو حرام غاراتها الدامية منذ بداية العام الحالي.

أما عن حدودها الشمالية المشتركة مع السودان وليبيا والنيجر فهي منطقة صحراوية مأهولة بعدد قليل جدا من السكان، الأمر الذي دفع عدد من الجماعات التشادية المتمردة لاتخاذها قاعدة لهم.

وفي يناير الماضي، تمكن المتمردون من الوصول إلى شمال شرق البلاد عبر ليبيا، غير أن فرنسا تدخلت في الوقت المناسب ومنعت توغلهم إلى داخل البلاد، وذلك في إطار عملية بارخان لمكافحة التمرد في منطقة الساحل الإفريقي.

أما عن الحدود الشرقية فقد مزقتها الصراعات المستمرة بين المزارعين والرعاة من البدو، وفي الجنوب يحدها جمهورية إفريقيا الوسطى التي أضعفتها الأزمة التي أعقبت قلب نظام حكم الرئيس فرانسوا بوزيزيه في 2013.
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