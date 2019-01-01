الانتهاء من تنفيذ مشروعات سكنية بتكلفة 355 مليون جنيه بالبحيرة

أكد محافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من ٧ مشروعات إسكان بمدن ومراكز المحافظة بلغت تكاليفها الاستثمارية ٣٥٥ مليون وتضم ٢٥٢٩ وحدة سكنية.



وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء ٩٦٤ وحدة بمركز ومدينة وادي النطرون، و٦٠ وحدة بحوش عيسى، و٣٥٢ وحدة ببدر و٢٢٦ وحدة بالدلنجات، و٢١٠ وحدة بكفر الدوار، و٧١٦ وحدة بكفر الدوار.



وأضافت محافظة البحيرة، إلى أنه تم الانتهاء من إعمار قرية الأمل (عفونة سابقا) التى تضم ٩٦ منزل على مساحة ٢٠٠ متر٢.



وقال محافظ البحيرة في تصريحات له، اليوم السبت، إنه جار العمل في إنشاء ٣ مشروعات أخرى بتكلفة ٣ ملايين جنيه، وهي استكمال مبنى مديرية الإسكان ومبنى الحماية المدنية ورفع كفاءة الوحدة المحلية بمركز ومدينة بدر.