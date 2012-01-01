"نباتي ورياضي".. الجانب الآخر من حياة النجم العالمى مينا مسعود

يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمى "علاء الدين"، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام، التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المُقبل.



تأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يُعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان.



وفى السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مينا مسعود، النجم العالمي.



ولد مينا مسعود في الـ17 من سبتمبر عام 1991، 27 سنة، فى القاهرة لأسرة قبطية، هاجرت إلى كندا عندما كان طفلًا، ونشأ في ماركهام، أونتاريو بكندا.



التحق مسعود بجامعة تورتنو قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة ريرسون في تورنتو، لتكون أولى خطواته على طريق التمثيل.





وبعد عدة أدوار صغيرة وثانوية، بداية من عام 2012، والتي كانت أغلبها في مسلسلات أمريكية، مثل: "Open Heart" و"Combat Hospital"، و"Nikita"، و"Saving Grace"، إلى جانب الاشتراك في بعض الأفلام الكندية واشتراكه في الأداء الصوتي للعبة "Watch Dogs 2"، فإن مسعود وصل إلى دور أحلامه أخيرًا.



يؤدي دور علاء الدين، في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم الأسطوري، ويل سميث، الذي يلعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت التي تلعب دور "الأميرة ياسمين".





يظهر من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، كشخص نباتي، ومهووس بممارسة الرياضة وتمرينات اللياقة البدنية، وقام بتأسيس وثائقى "Evolving Vegan" للترويج للاعتماد على النباتات فقط كمصدر للغذاء، حيث سافر إلى عدة مناطق لتسليط الضوء على أهم الطهاة الذين يبتكرون وجبات للنباتيين.