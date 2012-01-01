السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

تقارير ومتابعات

"نباتي ورياضي".. الجانب الآخر من حياة النجم العالمى مينا مسعود

السبت 20/يوليه/2019 - 01:10 م
الفنان المصري مينا
الفنان المصري مينا مسعود
سمر عبدالله
طباعة
ads
يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمى "علاء الدين"، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام، التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المُقبل.

تأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يُعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان.

وفى السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مينا مسعود، النجم العالمي.

ولد مينا مسعود في الـ17 من سبتمبر عام 1991، 27 سنة، فى القاهرة لأسرة قبطية، هاجرت إلى كندا عندما كان طفلًا، ونشأ في ماركهام، أونتاريو بكندا.

التحق مسعود بجامعة تورتنو قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة ريرسون في تورنتو، لتكون أولى خطواته على طريق التمثيل.


وبعد عدة أدوار صغيرة وثانوية، بداية من عام 2012، والتي كانت أغلبها في مسلسلات أمريكية، مثل: "Open Heart" و"Combat Hospital"، و"Nikita"، و"Saving Grace"، إلى جانب الاشتراك في بعض الأفلام الكندية واشتراكه في الأداء الصوتي للعبة "Watch Dogs 2"، فإن مسعود وصل إلى دور أحلامه أخيرًا.

يؤدي دور علاء الدين، في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم الأسطوري، ويل سميث، الذي يلعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت التي تلعب دور "الأميرة ياسمين".


يظهر من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، كشخص نباتي، ومهووس بممارسة الرياضة وتمرينات اللياقة البدنية، وقام بتأسيس وثائقى "Evolving Vegan" للترويج للاعتماد على النباتات فقط كمصدر للغذاء، حيث سافر إلى عدة مناطق لتسليط الضوء على أهم الطهاة الذين يبتكرون وجبات للنباتيين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

المصري: إسلام عيسى في بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم

منذ أقل من ساعتين

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

في ذكرى ميلاده.. الفنان أحمد علام الشهير بالرجل الأرستقراطي جسد حياة المسيح

الغموض يسطر على أفلام عيد الاضحي.. "الفيل الأزرق وأولاد رزق" في منطقة الأمان

خالد مرعى يبدأ مونتاج "خيال مآتة" الأسبوع المقبل للحاق بموسم الأضحى

لأول مرة.. مى كساب ممثلة إغراء فى موسم أفلام عيد الأضحى

ads

رياضة

سيميوني: أقدر ما قام به جريزمان معنا على مدار 5 سنوات

المدير الفني لفريق اليد بالأهلي يطمئن على لاعبيه الدوليين

العاهل المغربي يهنئ الرئيس الجزائري بالفوز بكأس الأمم الأفريقية

نادي بلجيكي ينافس الأهلي على ضم مهاجم مازيمبي

الرئيس نيوز

البنك المركزي: 11.46% معدل نمو الودائع في البنوك خلال أبريل

شيخ الأزهر يصل مصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا

ليبيا: اغلاق حقل نفط "شرارة" الأكبر في البلاد

«المالية»: معرض للسلع المعمرة تشجيعًا للصناعة الوطنية والبيع بالتقسيط

منوعات

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

"نمرة" تسترخي في منزل عند غياب أصحابه

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

"رعب" على جناح طائرة.. رجل يتسلق المحرك للسفر إلى غانا

كشكول

تعرف على نصيحة "أمهات مصر" قبل بدء المرحلة الأولى للتنسيق

"النيلي" يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

بالخطوات.. تعرف على مهام مديري المدارس الابتدائية

لطلاب الأدبي الأزهري.. الكليات المتاحة للحاصلين على مجموع 80 لـ 85%

إسلام سياسي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

الروائي اللبنانى محمد طعان ضيف "الثقافة الجديدة".. الليلة

انطلاق منصة تفاعلية حول بينالي القاهرة الدولى

في ذكراها.. سهير القلماوي: لولا طه حسين لأصبحت "طبيبة"

"الرجل الذي قال لع" على مائدة ثقافة الشاطبي.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك