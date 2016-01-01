الشرطة الإيطالية تبحث عن سورى هدد بالتوجه مباشرة من روما إلى الجنة

كشفت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا"، صباح اليوم السبت، عن إطلاق أقصى تحذير إرهابي في روما، بعد اعتراض الشرطة محادثات هاتفية لشاب سوري ذكر فيها أنه من المحتمل شن هجوم إرهابي بالعاصمة الإيطالية.



لكن المكتب الصحفي للشرطة الإيطالية أبلغ وكالة "نوفوستي" الروسية بأنه ليست هناك معلومات حول العملية التي زعمت الصحيفة أنها بدأت لملاحقة هذا الشاب.



ووفقا للصحيفة، قال السوري البالغ 28 عاما في محادثة هاتفية تم اعتراضها إنه "سيتوجه من روما مباشرة إلى الجنة غدا".



وقالت الصحيفة إن الشرطة وأجهزة الأمن وهياكل مكافحة الإرهاب، لديها صورة لهذا الشاب عند بوابة براندنبورج في برلي،ن خاصة أنه وفي برلين بالذات شن التونسي أنيس عمري في ديسمبر 2016، هجوما إرهابيا، وقتلته الشرطة في وقت لاحق في ميلانو بإيطاليا.



وذكرت أن إدارة شرطة روما سلمت علامات الشاب السوري الذي تلاحقه إلى جميع الدوريات التي تجوب المدن الكبرى.



ويبقى اسم الشاب الملاحق غير معروف، لأنه يمتلك 3 صفحات بأسماء مختلفة على Facebook.