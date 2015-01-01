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عالم

صحيفة أمريكية: البنتاجون استخدمت لأول مرة سلاحًا جديدًا لإسقاط الدرون الإيرانية

السبت 20/يوليه/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن العسكريين الأمريكيين استخدموا لأول مرة منظومة دفاعية جديدة لإسقاط طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز مؤخرا.

ونقلت الصحيفة، أمس الجمعة، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الطائرة المسيرة الإيرانية أسقطت بواسطة "منظومة الدفاع الجوي البحرية المتكاملة" MADIS، التي دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي مؤخرا.

وتم تصميم وإنتاج هذه المنظومة المضادة للطائرات المسيرة بعد أن اعترفت البنتاجون عام 2015 بالخطر المتزايد الذي تشكله الدرونات المعادية على مشاة البحرية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المسئولون أن هذه المنظومة عبارة عن نظام هجين من الدفاعات المختلفة، وينبغي تحديثها بشكل دوري كي تتماشى مع التغيرات في تكنولوجيا صناعة الطائرات المسيرة.

وأضافوا أن هذه المنظومة تنشر لتقديم غطاء للعسكريين على متن السفن الحربية، وفي الخطوط الأمامية على الأرض.

وتضم المنظومة رادارات وأجهزة تشويش، بهدف رصد الدرون، وتشويش اتصالاتها بالأرض، كما تم تزويد بعض نماذج MADIS بأسلحة لإسقاط الدرون المعادية.
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