ديانج يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي

يخضع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي.



وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت، على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبًا بدنيًا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي.



واجتاز المالي الكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة، للانضمام إلى الأهلي.



وتعاقد الأهلي مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي جرت بين أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي ومسئولي مولودية الجزائر والتوصل لاتفاق نهائي بانتقال اللاعب للأحمر.



يذكر، أن الأهلي تتبقى له مباراتان في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام المقاولون العرب والزمالك.