"عنيك في عنيا" توقع الكشف الطبي على 521 مواطنا بطوناب في الأقصر

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى"، وذلك للكشف على أهالي قرية طوناب بمركز إسنا محافظة الأقصر.



وصرح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، في قرية طوناب بمركز أسنا محافظة الأقصر، حيث يتم الكشف على أمراض العيون بالمجان، حيث انطلقت القافلة في الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وسط توافد كثيف من الأهالي للاطمئنان على عيونهم.



من جانبها، قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا، ونجحت القافلة في الكشف على 521 حالة، ثبت من خلال الكشف استحقاق 149 حالة منهم لنظارات طبية، وبلغ عدد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية إلى 158 سيتم بحث استحقاقهم، إضافة إلى توزيع 164 عبوة قطرات عيون.



وأضافت صبري، أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف لمكافحة مسببات العمى بالقرى والنجوع، وتتكفل بكل التكاليف بدءا من الكشف وصرف العلاج حتى إجراء العمليات الجراحية والتي تشمل عمليات إزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، والظفرة، والياج، حتى إجراء عمليات زرع القرنية والتي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه.