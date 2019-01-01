السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

سياسي

"عنيك في عنيا" توقع الكشف الطبي على 521 مواطنا بطوناب في الأقصر

السبت 20/يوليه/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
ads
أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى"، وذلك للكشف على أهالي قرية طوناب بمركز إسنا محافظة الأقصر.

وصرح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، في قرية طوناب بمركز أسنا محافظة الأقصر، حيث يتم الكشف على أمراض العيون بالمجان، حيث انطلقت القافلة في الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وسط توافد كثيف من الأهالي للاطمئنان على عيونهم.

من جانبها، قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا، ونجحت القافلة في الكشف على 521 حالة، ثبت من خلال الكشف استحقاق 149 حالة منهم لنظارات طبية، وبلغ عدد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية إلى 158 سيتم بحث استحقاقهم، إضافة إلى توزيع 164 عبوة قطرات عيون.

وأضافت صبري، أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف لمكافحة مسببات العمى بالقرى والنجوع، وتتكفل بكل التكاليف بدءا من الكشف وصرف العلاج حتى إجراء العمليات الجراحية والتي تشمل عمليات إزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، والظفرة، والياج، حتى إجراء عمليات زرع القرنية والتي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريبيري يحتفل مع لاعبي الجزائر بالتتويج بكأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادثى تصادم بالأوتوستراد والسلام

منذ حوالي 17 ساعة

المصري المعتدى عليه في رومانيا يكشف تفاصيل واقعة الطائرة

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبل جاريث بيل وخاميس

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

ستوديو

فى لفتة إنسانية.. السيسى يوقف حفل الشرطة لمصافحة أبناء الشهداء (فيديو)

خريجو كلية الشرطة يؤدون اليمين بحضور الرئيس السيسى (فيديو)

"أيامنا الحلوة" في افتتاح مهرجان الأوبرا بالمسرح الروماني

"الداخلية": التعليم والتدريب هما السبيل للارتقاء بالأداء وتنمية القدرات (فيديو)

ads

رياضة

ديانج يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي

آرسنال يحدد موعد التعاقد مع داني سيبايوس

الزمالك يفقد أبرز عناصره في مواجهة الجونة

أستون فيلا يرفع عرضه لحسم صفقة تريزيجيه

الرئيس نيوز

ماذا ستوفر قوات الجيش الأمريكي في السعودية بعد موافقة الملك على استضافتها؟

"هزمه خالد بن الوليد من أول جولة".. من يكون "هُرمز" صاحب المضيق الشهير؟

مستقبل وطن: مناخ الاستثمار في مصر تحسن نتيجة للجهود الحكومية المبذولة

التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المدنيين في أبها

منوعات

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

"رعب" على جناح طائرة.. رجل يتسلق المحرك للسفر إلى غانا

الأميرة "ماكو" تزور بلدة استوطنها مهاجرون يابانيون فى بوليفيا

إنجاز تجربة محاكاة التحليق إلى القمر والهبوط فيه

كشكول

جامعة أسيوط: 90 جهاز حاسب آلي لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

تدريب ٥٤ مدير مدرسة فندقية على مناهج "الجدارات"

6 خطوات للتعامل مع سلوكيات طفلك.. تعرف عليها

"البنات" يتصدرن قدرات الفنية والموسيقية بجامعة القناة

إسلام سياسي

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

برهامي: الإخوان تضغط لضم التيارات الإسلامية الأخرى للجماعة

فى 6 أشهر.. مقتل 30 داعشيًا فى العمليات الأمنية بديالى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"الرجل الذي قال لع" على مائدة ثقافة الشاطبي.. غدًا

الاثنين.. انطلاق فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية في الإسكندرية ودمنهور

غدًا.. التعريف بثقافة إريتريا بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. أفلام النحاس وخان وعوف في مركز الثقافة السينمائية

صفحتنا ع الفيس بوك