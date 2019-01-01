آرسنال يحدد موعد التعاقد مع داني سيبايوس

طالب أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي من مجلس إدارة النادي العمل سريعًا على استكمال صفقة اللاعب داني سيبايوس من ريال مدريد خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.



وقرر فريق المدفعجية تقييد ميزانيته هذا الصيف بقيمة 45 مليون جنيه استرليني بسبب عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن إيمري يريد التعاقد مع لاعب خط وسط جديد بعد رحيل آرون رامسي إلى يوفنتوس.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زعمت بعض التقارير أن نادي آرسنال على وشك التوقيع مع سيبايوس بعد أن تمكن المدرب أوناي إيمري من إقناع اللاعب الشاب من الانضمام إليه من خلال مكالمة هاتفية.



وذكرت صحيفة “ABC” الإسبانية اليوم السبت أن آرسنال سيعمل على إتمام صفقة لاعب خط الوسط داني سيبايوس يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عندما يواجه ريال مدريد في مباراة ودية في ولاية ماريلاند.