"انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

استطاع الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد على تصدرهما قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، بأغنية "إنساي" التي طرحت منذ يومين على طريقة الفيديو كليب، وأوشكت على تحقيق 14 مليون مشاهدة.



أغنية "انساي" تعد التعاون الأول بين رمضان ولمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية فيما يغني رمضان باللهجة المصرية.



يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.



أما آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبدالواحد.



من جهة أخرى، يستعد محمد رمضان لتقديم سلسلة من الحفلات الغنائية في فصل الصيف، حيث تعاقد على إحياء 3 حفلات خلال شهر أغسطس المقبل في المملكة العربية السعودية والساحل الشمالى برعاية روتانا.