إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية بإحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات لمحكمة الجنايات لإتهامهم في سرقة السيارات من سائقيها بالإكراه بمنطقة المطرية.



وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم 5863 لسنة 2019 أن للمتهنين هم وائل ف، وحيدع، محمد ع عاطلين واعترف المتهمين أمام النيابة بإرتكابهم وقائع سرقة السيارات من سائقيها بالإكراه تحت تحديد الأسلحة وتمكنوا من سرقة 3 سيارات بذات الأسلوب وقاموا بتفكيكها وبيعها والكسب غير المشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد بسرقة سيارتهم بالإكراه وبإجراء التحريات االلازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المواطنين أثناء محاولتهم سرقة احد السيارات بذات الأسلوب وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.