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حوادث

رفع 20 سيارة وإعادة 6 آخرين في حملات بالقاهرة والجيزة

السبت 20/يوليه/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملاتهم المستمرة والمكثفة تحقيقًا للانضباط الأمني والمروري وتحقيق السيولة المرورية بالطرق.

ورفعت حملات مرور القاهرة نحو 8 مركبات مختلفة "سيارة، دراجة نارية"، ورفعت حملات مرور الجيزة نحو 12 مركبة بميادين الجيزة، وإعادة 6 مركبات لأصحابها كان مبلغ بها.

وانتشرت خدمات المرور بمحيط ميادين وشوارع المحافظتين لضبط المواقف العشوائية وعدم الالتزام بخط السير، وضبط السائقين غير الملتزمين بتطبيق التعريفة المقررة، حيث ضبطت الحملات الأخيرة ما يقرب من 20 موقفا عشوائيا بشوارع القاهرة والجيزة.
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