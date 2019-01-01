"الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية" برنامج متميز بالآداب حلوان

أعلن قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة حلوان عن تقديم برنامج جديد ومتفرد في "الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية".



ويهدف البرنامج إلى تخريج أخصائيين متميزين، ويمنح درجة الليسانس في الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية، لذا اختارت كلية الآداب بالجامعة نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات المساحة والخرائط ونظم المعلومات، يقومون بتدريس البرنامج وفق أحدث الطرق في التدريس والتدريب، وذلك في إطار رغبة جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في تقديم فرص علمية لتعليم متميز



ويعتمد البرنامج على تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية من خلال عقد دورات تدريبية مع الهيئات والشركات الكبرى في نظم المعلومات الجغرافية والجيوماتكس، كما يتم تدريب الطلاب ميدانيا في الهيئات وشركات المقاولات، ويشترط القسم قبول 200 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة أو المحولين إلي الكلية كما يتم قبول الطلاب الوافدين، وتتضمن الدراسة تدريب صيفي في كبرى الشركات والهيئات المصرية وكذا تنظيم رحلات علمية وميدانية.



ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.