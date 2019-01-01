4 أيام تفصل شيكو عن "فركش" مسلسل "اللعبة"

أوشك الفنان هشام محمد الشهير بـ"شيكو" على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث مسلسل "اللعبة" الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي بسبب تعرضه لأزمة إنتاجية أدت لتعطل تصويره.



وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أنه لم يتبقى سوى أربعة أيام لينتهي صناعة من تصويره بالكامل، داخل الديكور المخصص للعمل بإحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر وستوديو مصر، مشيرًا إلى أنه من المحتمل عرض العمل خلال موسم الشتاء المقبل.



العمل مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبدالرسول.