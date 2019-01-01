عراقيون ينظمون احتجاجات على سوء أداء الحكومة

نظم أنصار تيار الحكمة الوطني في العراق احتجاجا في شوارع مدينة البصرة أمس الجمعة، للتعبير عن رفضهم لسوء الأداء الحكومي وعدم توفر الخدمات.



وسعت قوات الأمن لتفريق المحتجين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة ورشقوا أفراد الأمن بأشياء متنوعة.



وقال إبراهيم جابر المتحدث باسم المحتجين والمنتمي لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم "البصرة أم الموانئ، البصرة أم الموارد البشرية والمادية والنفط والبصرة شعبها مظلوم وتحت مستوى

الفقر".



كما نُظمت احتجاجات في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد حيث تجمع المحتجون خارج مكتب رئيس الوزراء.



وهتف المحتجون بشعارات تطالب الحكومة بتحسين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل.