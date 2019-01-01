الزمالك يفقد أبرز عناصره في مواجهة الجونة

يغيب عن فريق الكرة بنادي الزمالك واحد من أبرز عناصره خلال مواجهة الجونة، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويفقد الزمالك جهود الظهير الأيسر عبدالله جمعة، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في أخر مباريات الفريق الأبيض بالدوري أمام حرس الحدود.



وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال الدفع ببهاء مجدي ليحل محل جمعة.



ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة.