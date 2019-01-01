كيف هنأ عمرو دياب ابنته على انستجرام؟

هنأ المطرب عمرو دياب، ابنته جنا بمناسبة عيد ميلادها الـ18، حيث نشر صور لهما عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق "عمرو" على الصورة، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لجانا الجميلة، أحبك"، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه، مهنئين ابنته بعيد ميلادها، ومتمنين لها السعادة.



ومن ناحية أخرى، طرح عمرو دياب برومو أحدث أغنياته بعنوان "بحبه" من ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "أنا غير" المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.



تعاون فيها مع كلا من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، والمقرر طرح الألبوم خلال شهر أغسطس المقبل، ويتعاون الهضبة خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر خالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، وبهاء الدين محمد وغيرهم.