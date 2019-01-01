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رياضة

أستون فيلا يرفع عرضه لحسم صفقة تريزيجيه

السبت 20/يوليه/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
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أفادت تقارير صحفية، بأنّ نادي أستون فيلا الإنجليزي، رفع عرضه من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر، والمُحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في سوق الانتقالات الصيفية.

الفيلانس يريد التعاقد مع تريزيجيه، حيث لفت صاحب الـ"24" عامًا أنظار المدرب دين سميث، المدير الفني للنادي، الذي تابعه خلال مسابقة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.

واعترف حسن حلمي أوكزوز، نائب رئيس النادي، أنّ النادي تلقى عروضا رسمية من ناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحدهما أستون فيلا، لكن النادي رفض العروض لقلة العرض المادي، حيث يريد النادي 15 مليون يورو من أجل بيعه.

إذاعة تركية كشفت بالأمس أنّ إدارة أستون فيلا قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع قاسم باشا لضم تريزيجيه ولكن يتبقى الاتفاق على المقابل المادي للصفقة.

وحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، أستون فيلا قد قدم عرضًا جديدًا بقيمة 12 مليون يورو لإدارة قاسم باشا.

وأوضحت الصحيفة أنّ مسئولي الفيلانس أخبروا إدارة قاسم بأنهم لن يرفعوا العرض، مشيرة إلى أنّ رئيس النادي قد وافق على العرض، في ظل رغبة تريزيجيه في الرحيل.

وأفاد التقرير بأنّ تريزيجيه سوف يسافر إلى إنجلترا من أجل الخضوع للفحص الطبي والتوقيع على عقود انتقاله وذلك بعد العودة من التشيك، حيث يتواجد اللاعب في معسكر الفريق، خلال الأيام المُقبلة.

يُذكر أنّ تريزيجيه قدم موسمًا رائعًا مع قاسم باشا، حيث شارك في 38 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم، وأحرز تسعة أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.
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