الزمالك ينهي تدريباته اليوم استعدادا للقاء الجونة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، تدريبه استعدادا لمواجهة الجونة، ضمن المباريات المتبقية للفريق ببطولة الدوري العام، والمقرر لها غدًا الأحد على ملعب الجونة.



وضمت قائمة الزمالك، التي غادرت القاهرة بالأمس، للدخول بمعسكر مغلق بالجونة، كلا من:



في حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.



في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام.



في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن.



في خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد وحميد أحداد.

