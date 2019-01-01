ألمانيا تدين احتجاز إيران الناقلة البريطانية وتحثها على الإفراج عنها

أدانت ألمانيا، اليوم السبت، احتجاز إيران "غير المبرر" ناقلتين في مضيق هرمز، قائلة إن الخطوة تفاقم بشدة الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.



واحتجزت إيران، أمس الجمعة، الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نحث إيران على الإفراج عن الناقلة وطاقمها فورا".



وأضاف، في بيان، أن أي تصعيد آخر في التوتر بالمنطقة "سيكون خطيرا للغاية.. وسيقوض كل الجهود القائمة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الحالية".