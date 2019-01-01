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مصر

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

السبت 20/يوليه/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، فى توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، فضلا عن 150 جنيها حافز شهري، ويستفيد منها 250 عاملًا.

وقالت الوزارة، إن الاتفاقية نصت صرف علاوة خاصة بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو 2019 للعاملين بالمركز الرياضي بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 200 جنيه وبحد اقصي 330 جنيه وتضم على الأجر الأساسي للعامل اعتبارا من أول يوليو 2019.

وأضافت، كما نصت الاتفاقية على صرف حافز شهري للعاملين بالمركز الرياضي بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها شهريا ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.

وأوضحت الوزارة، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2019 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، والاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 427 لسنة 2019 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة للموظفين والعاملين بالدولة المقررة بالقانون المذكور سلفا.

ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.

ووقع الاتفاق عن وزارة الشباب والرياضة محمد عبد النبي عطية مدير عام مركز المعلومات وعضو لجنة الإشراف علي مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، وعن المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي سيد مصطفى محمود مدير عام الشئون المالية بالمركز.

ووجه الوزارة الشكر لوزارة الشباب والرياضة، والمركز المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، على تفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.
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