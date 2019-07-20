أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم السبت 20-7-2019، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه نحو 16.55 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو نحو 18.5641 جنيه للشراء و18.6828 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترليني نحو 20.5657 جنيه للشراء و20.6882 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسرى نحو 16.7518 جنيه للشراء و16.8598 جنيه للبيع.



وسجل 100 ين ياباني نحو 15.3054 جنيه للشراء و15.3993 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصينى نحو 2.4065 جنيه للشراء و2.4215 جنيه للبيع.



وبلغ الريال السعودي نحو 4.4142 جنيه للشراء و4.4411 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 54.3456 جنيه للشراء و54.7187 جنيه للشراء و54.7187 جنيه للبيع.