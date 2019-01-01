حبس شاب شرع في قتل صديقه بالدقي

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شاب لاتهامه بالشروع في قتل صديقه وحيازته سلاحا أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات، أن خلافات مالية نشبت بين المتهم وصديقه المجنى عليه، دفعتهما للتشاجر، وخلال تلك المشاجرة، سدد المتهم المجنى عليه طعنة بسلاح أبيض، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.



تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغا يفيد بإصابة شاب يحمل جنسية دولة عربية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وبإجراء التحريات، تبين أن صديق المجنى عليه، يحمل نفس الجنسية، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.