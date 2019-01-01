أيمن أشرف: الأهلى سيحقق لقب الدورى

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل وفقًا لظروفها ومعطياتها.



وأشار "أشرف" إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم، خاصة أن مجهود موسم كامل يتوقف على مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك تقامان في ظروف خاصة بعد توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة، وكان الفريق قبلها قد وصل إلى مرحلة مهمة من الجاهزية على كل المستويات وحقق نتائج قوية للغاية، وهو ما استلزم إقامة فترة إعداد جديدة من أجل المرحلة المقبلة.