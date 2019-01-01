إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الغردقة - رأس غارب"

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.



تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.



وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة تجاه الحادث لمعاينة الواقعة وتسيير حركة المرور في موقع الحادث.



وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام لـ"الدستور" أن المصابين حالاتهم متوسطة، حيث تراوحت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور، وجارِ تلقيهم العلاج.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.