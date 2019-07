7 معلومات عن مغني الراب الذي غيّر اسمه عقب زيارته للسعودية

على هامش مشاركته في مهرجان "موسم جدة" الموسيقي في السعودية، نشر مغني الراب الأمريكي "50 سنت" عدة تغريدات احتفى فيها بالسعودية، وأعلن في إحداها أن اسمه الجديد هو "50 هللة"،

"100 هللة تساوي واحد ريال"، وعبر المغني الأمريكي عن انبهاره بالسعودية، معلنا أنه قد ينتقل للعيش في جدة نظرا لوقوعه في حب هذا المكان.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن 50 سينت.



- ولد في 6 يوليو، 1975، في ولاية نيويورك، وهو أحد أشهر فناني الراب في الولايات المتحدة كما أنه يعمل ممثلا.



- بدأت شهرته بعد إصداره ألبومه الأول عام 2003 وهو "Get Rich or Die Tryin" وأغنيته الشهيرة "In da Club".



- قام ببيع أكثر من 22 مليون نسخة حول العالم، ويكون بذلك أحد أنجح فناني الراب من حيث المبيعات.



- توفيت أمه عندما كان عمره ثماني سنوات فأكمل طفولته مع جدته.



- لقي دعمًا كبيرًا من أكبر المنتجين وفناني الراب مثل دكتور دري وغيره.



- 50 سنت هو مؤسس فرقة جي يونت.



- قام بتمثيل عدد من الأفلام، بينها فيلم عن قصة حياته وعن محاولة اغتياله التي فشلت بعد تعرضه لتسع طلقات في أنحاء متفرقة من جسده.