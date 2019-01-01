احتفالية بقصر ثقافة جمال عبد الناصر بأسيوط بذكرى ثورة 23 يوليو

أعلن ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية احتفالا بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك من خلال قصور الثقافة المنتشرة بمختلف القرى والمراكز إحياء لتلك الذكرى.



وأضاف "مكاوي" أنه تم التنسيق المحافظة وجميع المديريات لتنظيم احتفالية كبرى بقصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ببني مر، بحضور بعض الأدباء والمثقفين والكتاب وعرض لفقرات فنية، وذلك تحت عنوان " ثورة يوليو آفاق وتنمية".



وأشار مدير عام ثقافة أسيوط إلى أنه سيتم تنظيم الاحتفالية على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر، وتتضمن الاحتفالية "محاضرة ثقافية للدكتور أحمد ياسين نصار، وأمسية شعرية تضم لفيف من الأدباء والشعراء بمحافظة اسيوط وعلى رأسهم الأديب والشاعر مدثر الخياط والأديب والشاعر محمد سعد توفيق والأديب والشاعر محمد أبو شناب وتقديم الأديب الدكتور سيد عبد الرازق بالإضافة إلى إقامة عرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.